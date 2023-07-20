В пятницу в казанском парке Горького пройдет первый «Ночной гастромаркет»

В эту пятницу, 21 июля, в Казани на территории парка Горького пройдет первый в городе «Ночной гастромаркет».

В «Ночном гастромаркете» примут участие 13 локальных ресторанов, баров, бистро и фудтраков, городские сообщества, сообщает Дирекция парков и скверов.

Гостям кроме вкусных блюд будет представлена обширная развлекательная программа: выступления диджеев и интерактивы, турнир по настольному теннису, фотобудка и многое другое.

Вход для жителей и гостей города – бесплатный. «Ночной гастромаркет» будет работать с 20:00 до полуночи.

