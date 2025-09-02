news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 2 сентября 2025 12:26

В пятницу в Казани состоится Единый день приема участников СВО и их семей

Читайте нас в
Телеграм

На базе Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Казани 5 сентября состоится очередной Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей. Основное внимание будет уделено юридическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На вопросы граждан ответит член Ассоциации юристов России, адвокат «Адвокатской консультации №10» РТ Айдар Шигабутдинов.

Прием будет длиться с 10:00 до 14:00. Записаться, оставить обращение или уточнить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (843) 238-10-00 или по электронной почте: op@tatarstan.er.ru

#СВО #Единая Россия #прием
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

Концерн «Калашников» изготовил автоматы, которые станут перспективным оружием самообороны

1 сентября 2025