В пятницу в Казани состоится Единый день приема участников СВО и их семей

На базе Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Казани 5 сентября состоится очередной Единый день приема участников специальной военной операции и членов их семей. Основное внимание будет уделено юридическим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба партии.

На вопросы граждан ответит член Ассоциации юристов России, адвокат «Адвокатской консультации №10» РТ Айдар Шигабутдинов.

Прием будет длиться с 10:00 до 14:00. Записаться, оставить обращение или уточнить дополнительную информацию можно по телефону: +7 (843) 238-10-00 или по электронной почте: op@tatarstan.er.ru