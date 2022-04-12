В пятницу в Казани начнут курсировать 13 автобусов по садоводческим маршрутам

В этом году сезонные садоводческие маршруты начнут работать на полмесяца раньше: если раньше они открывались 30 апреля, то на этот раз будут запущены уже в эту пятницу. Об этом сообщает Комитет по транспорту столицы РТ.

На шести популярных направлениях будут работать 13 автобусов. Они будут возить дачников до жилых массивов Станционные Дербышки, Дальние Сады, Новое Шигалеево, Жиркомбинат, садовых обществ «Крутушка» и «Текстильщик». Стоимость проезда устанавливается перевозчиками, но не может превышать 60 рублей.

«Перевозчики продолжат соблюдать меры по профилактике коронавируса — проводить дезинфекцию салонов, сквозное проветривание, использовать средства индивидуальной защиты. Соблюдение масочного режима обязательно для всех пассажиров, в том числе сезонных садоводческих маршрутов», — предупредили в комитете.

Автобус №39с будет двигаться по маршруту «Ветеринарная академия — жилой массив станции Дербышки». Начинать движение он будет с 7.50; №41с в 6.00 будет отправляться из 39-го квартала и следовать до садового общества Крутушка.

Маршрут №92с также отправляется в 6.00 и следует от КДК им. Ленина до Дальних садов, а №101с — от Горьковского шоссе до СО «Текстильщик».

С 7.30 будет начинаться движение маршрута №109с, который займется перевозкой дачников от кафе «Полет» до Нового Шигалеева.

И, наконец, №111с, который будет следовать по маршруту «Станция метро пр. Победы — Жиркомбинат». Начало движения — 6.10.