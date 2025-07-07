В пятиэтажке в Саратовской области произошел взрыв бытового газа

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В Ершове Саратовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. На месте работают все оперативные службы <...> В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов», – говорится в сообщении.

Прокуратура Ершовского района организовала проверку.