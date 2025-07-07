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Происшествия 7 июля 2025 14:51

В пятиэтажке в Саратовской области произошел взрыв бытового газа

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В пятиэтажке в Саратовской области произошел взрыв бытового газа
Фото: t.me/busargin_r

В Ершове Саратовской области произошел взрыв газа в многоквартирном доме. По предварительным данным, пострадали три квартиры, среди людей жертв нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

«В Ершове в многоквартирном доме произошло возгорание с частичным обрушением на этаже. На месте работают все оперативные службы <...> В настоящее время идет тушение пожара, организована эвакуация жильцов», – говорится в сообщении.

Прокуратура Ершовского района организовала проверку.

#Саратовская область #взрыв газа в жилом доме
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