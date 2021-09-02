В пяти школах Зеленодольского района открылись обновленные пищеблоки за 61,7 млн рублей

В пяти школах Зеленодольского района Татарстана после капитального ремонта открылись пищеблоки. На обновление столовых муниципалитету из бюджета республики было направлено 61,7 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«На ремонт пищеблока в лицее №1 выделено 16,2 млн рублей, школе №4 — 9,7 млн, гимназии №10 — 12,6 млн рублей, школе №11 — 11,8 млн, школе №15 — 11,4 млн рублей», — уточнил собеседник агентства.

В общей сложности в этом году в Татарстане по новой программе капремонта школьных пищеблоков отремонтированы столовые в почти 200 образовательных учреждениях 44 муниципальных образований.

По этой программе в помещениях пищеблоков выполнили ремонтные и отделочные работы, обновили внутренние инженерные сети, а также установили новое современное оборудование.

С прошлого года ученики классов с 1-го по 4-й обеспечиваются бесплатным горячим питанием, что усилило нагрузку на пищеблоки. В этом году в Татарстане бесплатным питанием будет обеспечено 211 тыс. детей.

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех младших школьников России поставил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию в 2020 году, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».