В пяти СИЗО Татарстана на выборах Президента проголосовали почти две тысячи человек

В Татарстане подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в следственных изоляторах, приняли участие в выборах Президента России. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ведомства.

Правом голоса обладали чуть более 1800 человек, содержащиеся в пяти следственных изоляторах и одном помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора при исправительной колонии №3 УФСИН России по РТ.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

На выборах Президента РФ проголосовали подозреваемые и обвиняемые, которые состоят на учете уголовно-исполнительной инспекции, а также 742 осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ.

За соблюдением порядка на выборах в СИЗО следили наблюдатели из Общественной наблюдательной комиссии и представители Общественного совета при УФСИН России по РТ.

В первый день выборов Уполномоченный по правам человека Сария Сабурская посетила исправительную колонию №3. Председатель Общественного совета УФСИН по РТ Александр Даренков и общественный помощник Уполномоченного по правам человека в РТ Анна Шустрова проверили работу избирательного участка в СИЗО-2.

Фото: © пресс-служба УФСИН России по РТ

«На момент моего посещения выборы проходили в штатном режиме. Все очень хорошо организовано. Чистое проветренное помещение, удобные кабины для голосования, видеонаблюдение, наглядная информация о кандидатах, вежливое обращение членов избирательной комиссии, которые, кстати, очень нарядно и официально выглядят. По отзывам лиц, содержащихся в учреждении, выборы в Следственном изоляторе организованы на “отлично”. Некоторые граждане признавались, что впервые в своей жизни голосуют», - рассказал Александр Даренков.

За период проведения голосования жалоб и заявлений от наблюдателей, членов избирательной комиссии, а также от самих подозреваемых и обвиняемых не поступало, отметили в пресс-службе УФСИН России по РТ.