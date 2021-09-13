В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда педагогов

В Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии проведут эксперимент, в рамках которого планируется ввести новый порядок оплаты труда педагогов. Проект соответствующего постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, регионы установят оплату труда учителей по определенной системе. Заработок будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня (Кабмин утвердит порядок определения размеров), а также выплат компенсационного и стимулирующего характера, размер и условия которых также определит Правительство. При этом регионы смогут самостоятельно устанавливать дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

К эксперименту присоединятся педагоги государственных и муниципальных учреждений — детсадов, образовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций допобразования. Отмечается, что новый порядок оплаты труда не затронет профессорско-преподавательский состав.

В документе также говорится, что должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не могут стать ниже окладов и выплат, которые были у учителей ранее (при условии, что объем их работы и основания для выплат не изменятся).

Внедрить новую систему хотят в период с мая следующего года по май 2023-го.