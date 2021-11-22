news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Недвижимость
22 ноября 2021  02:56

В пяти районах Татарстана проведут комплексные кадастровые работы

news_top_970_100

В 2022 — 2024 годах на территории Зеленодольского, Пестречинского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского районов Татарстана будут проведены комплексные кадастровые работы (ККР). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Соглашение о проведении работ планируется подписать в декабре 2021 года.

«Итогом проведения комплексных кадастровых работ является наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, в целях улучшения гражданского оборота недвижимости, снижения количества земельных споров и обеспечения качественного управления земельными ресурсами», — рассказал заместитель руководителя Росреестра Татарстана Артем Костин.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное