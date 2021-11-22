В пяти районах Татарстана проведут комплексные кадастровые работы

В 2022 — 2024 годах на территории Зеленодольского, Пестречинского, Высокогорского, Лаишевского и Верхнеуслонского районов Татарстана будут проведены комплексные кадастровые работы (ККР). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

Соглашение о проведении работ планируется подписать в декабре 2021 года.

«Итогом проведения комплексных кадастровых работ является наполнение Единого государственного реестра недвижимости сведениями о земельных участках, о расположенных на них зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, в целях улучшения гражданского оборота недвижимости, снижения количества земельных споров и обеспечения качественного управления земельными ресурсами», — рассказал заместитель руководителя Росреестра Татарстана Артем Костин.