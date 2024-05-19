В пяти районах Казани проведут ярмарки вакансий

Жители пяти районов Казани смогут узнать о свободных местах на предприятиях и в организациях города Ближайшая ярмарка вакансий состоится 21 мая, сообщает мэрия столицы РТ.

В этот день ярмарка пройдет для жителей Вахитовского и Приволжского районов в доме №22/7 по улице Братьев Касимовых. В рамках мероприятия для участников проведут консультации по вопросам госгарантий и трудового законодательства.

На следующий день на подобном мероприятии ожидают жителей Московского и Кировского районов. Ярмарка вакансий состоится в доме №46 по улице Гагарина.

Жители Советского района смогут посетить мини-ярмарку вакансий 28 мая. Мероприятие пройдет в здании №102 по улице Зорге.

Посетить ярмарки вакансий можно с 10 утра до полудня.