В пяти поселках Казани до конца лета установят новые площадки для сбора мусора

Этим летом в пяти поселках Кировского и Московского районов Казани появятся новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Установят их в местах, мимо которых жители проходят и проезжают чаще всего, сообщил глава районной администрации Сергей Миронов в своем телеграм-канале.

«Новые площадки для сбора мусора строим в посёлках Куземетьево, Залесный, Красная горка, а также в Адмиралтейской слободе. Участки забетонируют, оградят и сделают закрытыми, чтобы мусор не разлетался и к ним было приятнее подходить», – сообщил Миронов.

Фото: телеграм-канал Сергея Миронова

Установить планируется контейнеры для раздельного сбора отходов, добавил глава администрации и призвал горожан бережно относиться к своей территории.

Напомним, в мае «Татар-информ» писал, что Казани не хватает 298 контейнерных площадок, установка которых обойдется в 340 млн рублей. В то же время в последние годы в столице РТ внедрялась система раздельных контейнеров для отходов, поддерживались инициативы бизнеса по сбору и переработке вторичного сырья.