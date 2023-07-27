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В пяти поселках Казани до конца лета установят новые площадки для сбора мусора
Этим летом в пяти поселках Кировского и Московского районов Казани появятся новые площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Установят их в местах, мимо которых жители проходят и проезжают чаще всего, сообщил глава районной администрации Сергей Миронов в своем телеграм-канале.
«Новые площадки для сбора мусора строим в посёлках Куземетьево, Залесный, Красная горка, а также в Адмиралтейской слободе. Участки забетонируют, оградят и сделают закрытыми, чтобы мусор не разлетался и к ним было приятнее подходить», – сообщил Миронов.
Установить планируется контейнеры для раздельного сбора отходов, добавил глава администрации и призвал горожан бережно относиться к своей территории.
Напомним, в мае «Татар-информ» писал, что Казани не хватает 298 контейнерных площадок, установка которых обойдется в 340 млн рублей. В то же время в последние годы в столице РТ внедрялась система раздельных контейнеров для отходов, поддерживались инициативы бизнеса по сбору и переработке вторичного сырья.
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