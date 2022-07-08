В пяти парках Казани организован бесплатный прокат велосипедов для особенных детей

Бесплатный прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья организован в пяти парках Казани.

Специальные велосипеды, конструкция которых адаптирована для детей с особенностями развития, размещены в пяти парках города:

в Горкинско-Ометьевском лесу;

в парке Победы (телефон для справок: 8-904-763-18-12);

в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков (телефон для справок: 8 (843) 297-72-73);

в парке имени Урицкого (телефон для справок: 8-953-495-65-86);

в парке «Крылья Советов» (телефон для справок: 8-937-004-75-39).

Транспорт можно взять напрокат с 10.00 до 21.00, предъявив справку, подтверждающую особенности здоровья ребенка, сообщает АНО «Добрая Казань».