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Общество
8 июля 2022  12:08

В пяти парках Казани организован бесплатный прокат велосипедов для особенных детей

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Бесплатный прокат велосипедов для детей с ограниченными возможностями здоровья организован в пяти парках Казани.

Специальные велосипеды, конструкция которых адаптирована для детей с особенностями развития, размещены в пяти парках города:

  • в Горкинско-Ометьевском лесу;
  • в парке Победы (телефон для справок: 8-904-763-18-12);
  • в парке «Сосновая роща» у ДК Химиков (телефон для справок: 8 (843) 297-72-73);
  • в парке имени Урицкого (телефон для справок: 8-953-495-65-86);
  • в парке «Крылья Советов» (телефон для справок: 8-937-004-75-39).

Транспорт можно взять напрокат с 10.00 до 21.00, предъявив справку, подтверждающую особенности здоровья ребенка, сообщает АНО «Добрая Казань».

#прокат #велосипеды #дети с ограниченными возможностями #парки и скверы
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