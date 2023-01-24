В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости.

Тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Согласно информации издания, тревогу объявили в областях сегодня в 13:56 (14:56 мск).

В минувшую субботу тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях. Она продолжается там на данный момент.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносят по объектам энергетики, военного управления и связи, а также оборонной промышленности. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно и иногда – по всей стране.