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Происшествия
24 января 2023  15:22
Алексей Новиков

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога

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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сообщает РИА Новости. 

Тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Согласно информации издания, тревогу объявили в областях сегодня в 13:56 (14:56 мск).

В минувшую субботу тревогу объявили в Киевской и Черниговской областях. Она продолжается там на данный момент.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по данным российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносят по объектам энергетики, военного управления и связи, а также оборонной промышленности. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно и иногда – по всей стране. 

#Украина #ракетный удар
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