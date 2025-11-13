news_header_top
Происшествия 13 ноября 2025 12:39

В пяти населенных пунктах РТ прошли обыски по делу о незаконном вылове рыбы и раков

В селах Измери, Балымер и Вожи, городе Болгар и поселке Приволжский Спасского района республики прошли обыски по факту незаконного вылова водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Правоохранительные органы изъяли более 85 тысяч килограммов рыбы без маркировки и 2086 живых раков. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что вопрос соблюдения требований экологического законодательства при добыче водных биоресурсов в Спасском районе поставлен на контроль в прокуратуре республики после проведения координационного совещания «О состоянии работы правоохранительных органов и иных органов по выявлению, пресечению и расследованию экологических преступлений».

#Прокуратура РТ #незаконный вылов рыбы #борьба с браконьерством
