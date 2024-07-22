В путь-дорогу: билайн проанализировал потребление интернета на трассе М12

Фото: Михаил Захаров

Летом на трассах увеличивается не только автомобильный трафик, но и трафик мобильного интернета. Начался сезон путешествий, и билайн проанализировал сходства и отличия использования различных интернет-сервисов на семи крупных трассах России: М4 «Дон», М11 «Нева», Р132 «Золотое кольцо», Чуйский тракт, Р255 «Сибирь», Р258 «Байкал» и М12 «Восток».

Каждая трасса уникальна и ведет через красивейшие места нашей большой родины, и везде есть свои особенности. Так, путешественники на дороге Р258 «Байкал» любят заходить в интернет ближе к ночи – 4G (Джи) они предпочитают использовать в 22:00. Ещё одна трасса на востоке России, Чуйский тракт, отличилась тем, что за последний годженщины скачали здесьнаибольший процент трафика – 47,8%. А Р255 «Сибирь», напротив, оказалась самой мужской автодорогой – именно там за год проехало наибольшее количество мужчин – более 66% среди клиентов билайна.

Южная трасса М4 «Дон», ведущая к Черному морю, стала самой «качающей» автодорогой – за год там «улетело» наибольшее количество Гб трафика.На трассе Р132 «Золотое кольцо», тоже популярной у туристов, самым онлайн-активным участком оказался отрезок на территории Ивановской области. А автомобилисты на М12 «Восток», ведущей из Москвы в Казань, чаще других предпочитают дневные поездки ночным – в темное время суток на этой автодороге трафик оказался значительно ниже, чем на других транспортных артериях.

Между тем, на трассе М-12, проходящей через Нижегородскую область, наибольшее количество ГБ трафика используется во Владимирской области. Час-пик по потреблению интернета приходится на промежуток с 18:00 до 19:00. Мужчины передвигаются по автодороге чаще женщин – 64% против 36%.

Но есть и несколько пунктов, объединяющих путешественников на всех проанализированных трассах. Так, самым высоким спросом на всех автодорогах пользуются приложения социальной сети, сервисы для просмотра видео, а также онлайн-карты. В среднем, наиболее популярными месяцами для поездок оказались июль и август, а временем затишья стали январь и февраль.

Чтобы клиенты могли быть на связи во время путешествия, билайн работает над улучшением связи: строит новые базовые станции, обновляет оборудование, постоянно проверяет работу сети. Качественная связь в дороге позволяет путешественникам общаться с близкими, следить за локацией в навигаторе, слушать музыку в пути или включать мультфильмы детям, а значит – чувствовать себя комфортнее и безопаснее. Так, на трассе М12 у билайна зафиксирована самая высокая скорость мобильного интернета, по данным агентства Телеком Дейли*.

*Тестирование проходило в апреле 2024 года среди 4 крупнейших российских операторов моб. связи. билайн показал самую высокую среднюю скорость мобильного интернета по направлению к абоненту, максимальную скорость по направлению к абоненту.

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