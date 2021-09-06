В «Пушкинскую карту» вошли три частных проекта — музей и два театра Татарстана

Находящийся в столице Татарстана Музей Казанской иконы, казанский Театр на Булаке и Новый драматический театр Liberta в Набережных Челнах вошли в число частных учреждений культуры Татарстана, доступных школьникам по федеральной программе «Пушкинская карта». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства культуры республики.

Программа «Пушкинская карта» была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным и стартовала во всех регионах страны с 1 сентября. По именной карте молодежь в возрасте от 14 до 22 лет сможет посещать музеи, театры, концерты, цирки и другие учреждения культуры бесплатно на сумму 3 тыс. рублей до конца текущего года. Причем посетить мероприятия, предъявляя «Пушкинскую карту», можно будет не только в своем городе или регионе, но и по всей стране.

То, что действие карты будет распространяться не только на государственные, федеральные и региональные, но и на частные учреждения культуры, анонсировала еще 17 августа на презентации программы «Пушкинская карта» в регионе министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. По всей стране в программу вошли более 800 организаций.

По уточненным данным пресс-службы Министерства культуры Татарстана, предоставленным по запросу агентства «Татар-информ», в республике в программу вошло 81 учреждение культуры, включая частные проекты в области искусства — Музей Казанской иконы и Театр на Булаке в Казани, а также Новый драматический театр Liberta в Набережных Челнах.

«Качаловский театр — единственный в Татарстане, чей репертуар полностью вошел в перечень доступных по „Пушкинской карте”», – акцентировали при этом в пресс-службе регионального ведомства.

Полный список учреждений и мероприятий, доступный по «Пушкинской карте», размещен на портале «Культура.РФ» и в приложении «Госуслуги.Культура». Чтобы оформить именную «Пушкинскую карту», нужно скачать и зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги.Культура». При желании иметь не только электронную, но и физическую карту ее можно заказать в любом отделении Почта Банка.

Баланс в 3 тыс. рублей на «Пушкинской карте», как анонсировали в пресс-службе Министерства культуры РТ, будет доступен до декабря 2021 года. После ожидается его пополнение еще на 5 тыс. рублей.