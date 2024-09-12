news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 12 сентября 2024 15:08

В пункте металлоприема в Зеленодольске загорелся грузовой вагон

Скопировать ссылку

В пункте металлоприема в Зеленодольске загорелся грузовой вагон.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, на самом деле это был не пожар – в пункте металлоприемки сжигали внутренние части грузового вагона. Происходило это под контролем сотрудников пункта.

#зеленодольск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100