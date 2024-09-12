В пункте металлоприема в Зеленодольске загорелся грузовой вагон.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, на самом деле это был не пожар – в пункте металлоприемки сжигали внутренние части грузового вагона. Происходило это под контролем сотрудников пункта.