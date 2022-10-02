В пунктах сбора мобилизованных в Казани открыли православные молельные комнаты

Казанская епархия организовала православные молельные комнаты в пунктах сбора мобилизованных: у Казанского танкового училища, на танковом полигоне, а также в «Казань экспо».

Священники будут оказывать духовную поддержку призванным на службу татарстанцам. Комнаты оснащены иконами, свечами и всей необходимой церковной утварью.

Также в этих комнатах будут нести дежурство священнослужители: они будут совершать молебны, принимать исповедь, отвечать на духовные вопросы и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.