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В Пулково опровергли задержание рейса в Казань из-за пчел
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Сегодня в СМИ появилось сообщение, что в аэропорте «Пулково» задержали рейс из-за того, что самолет облепили пчелы, сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство, в самом аэропорте эту информацию опровергли.
Сейчас он работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт.
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