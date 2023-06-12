В Пулково опровергли задержание рейса в Казань из-за пчел

Сегодня в СМИ появилось сообщение, что в аэропорте «Пулково» задержали рейс из-за того, что самолет облепили пчелы, сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в самом аэропорте эту информацию опровергли.

Сейчас он работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт.