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Происшествия 12 июня 2023 18:51

В Пулково опровергли задержание рейса в Казань из-за пчел

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Сегодня в СМИ появилось сообщение, что в аэропорте «Пулково» задержали рейс из-за того, что самолет облепили пчелы, сообщает РИА Новости.

Как сообщает агентство, в самом аэропорте эту информацию опровергли.

Сейчас он работает в штатном режиме. Возможные задержки связаны с поздним прибытием воздушных судов в аэропорт.

#аэропорт
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