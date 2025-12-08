В «ПСЖ» опровергли слухи об уходе Матвея Сафонова

Фото: rfs.ru

В «ПСЖ» не подтвердили информацию о том, что голкипер Матвей Сафонов может покинуть французский клуб. Об этом заявил один из представителей «Пари Сен-Жерман», назвав подобные слухи спекуляцией.

«Смешно, это всего лишь спекуляции. Не забывайте, что мы подписали с ним контракт на пять лет. Он сильно прибавил с момента своего прихода. Он подтвердил, что соответствует уровню «ПСЖ», – сказал представитель «ПСЖ» французскому изданию L’Équipe.

Ранее в прессе неоднократно появлялась информация о том, что россиянин может с большой долей вероятности покинуть парижский клуб, так как в последнее время не проходит в основной состав. С начала сезона-2025/26 на счету Сафонова за «ПСЖ» две встречи в чемпионате Франции. В обоих матчах российский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности.

Летом болельщики «ПСЖ» требовали вернуть россиянина в ворота вместо Люка Шевалье, занимающего в текущем сезоне место основного вратаря в команде.

Матвей Сафонов – воспитанник «Краснодара». В 2024 году он пополнил ряды парижского клуба. За это время в составе «ПСЖ» россиян стал чемпионом Франции, обладателем Кубка Франции и Суперкубка УЕФА, а также победителем Лиги чемпионов.

По данным Трансфермаркета рыночная стоимость 26-летнего Матвея сафонова оценивается в 18 миллионов евро.