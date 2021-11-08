В Псковской области проводить свадебные церемонии разрешили только привитым

Власти Псковской области разрешили проведение свадеб, корпоративов и других праздничных мероприятий только при условии, что все участники имеют сертификаты, подтверждающие вакцинацию, или справки о перенесенном не более шести месяцев назад коронавирусе. Соответствующие изменения, внесенные в указ главы региона, опубликованы на портале нормативных правовых актов Псковской области.

«Проводить банкеты, свадьбы, поминки, корпоративы и иные мероприятия с 8 ноября 2021 года при соблюдении одновременно следующих условий: наличие у совершеннолетнего участника мероприятия документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией в течение шести месяцев, предшествующих дню проведения мероприятия», — говорится в документе.

Если в торжествах участвуют лица, имеющие противопоказания к вакцинации, то они обязаны предъявить соответствующий документ, заверенный лечащим врачом, и предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за три дня до мероприятия.

Ведущие, аниматоры, фотографы, видеооператоры и другие граждане, оказывающие услуги на праздниках, также должны иметь при себе сертификаты о вакцинации.

По данным регионального оперативного штаба, за все время эпидемии в Псковской области коронавирусом заразилось 60 336 человек, в том числе 289 — за минувшие сутки.

С 25 октября в регионе ввели запрет на посещение несовершеннолетними торговых центров, заведений общепита и досуговых учреждений без сопровождения взрослых. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября.