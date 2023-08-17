В Псковской области пресекли попытку шпионажа в интересах спецслужб Украины

В Псковской области ФСБ пресекла попытку шпионажа в интересах Украины, сообщает ТАСС.

Правоохранители выявили жителя Днепропетровска, который собирал данные о пограничниках РФ и украинцах, сотрудничающих с полицией в регионе. Мужчина был задержан при въезде на территорию РФ в Печорском районе Псковской области.

Он сознался, что состоит в агентурном аппарате СБУ с октября 2022 года и прибыл в Россию по заданию, однако собрать данные и передать их не успел.

Мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений.

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