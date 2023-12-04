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В прямом эфире расскажут о юридической помощи участникам СВО и их семьям
Завтра, 5 декабря, жители Татарстана могут присоединиться к прямому эфиру программы «ТатарстанОнлайн», в ходе которой будет рассказано о юридической помощи, которую могут получить участники спецоперации и члены их семей. Гостем студии станет министр юстиции РТ Рустем Загидуллин.
Спикер расскажет о том, какие меры поддержки предусмотрены и кто может обратиться за бесплатной юридической помощью.
Программа начнется в 10 часов утра в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.
Каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос, сообщают организаторы. На самые актуальные министр ответит в прямом эфире. А на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.
Программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах Республики Татарстан с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в режиме онлайн. Гостями студии были более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ. В сентябре 2020 года в онлайн-эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей – жителей РТ – Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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