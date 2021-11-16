В прямом эфире расскажут о реализации «Навигатора дополнительного образования в РТ»

Завтра, 17 ноября, для жителей Татарстана пройдет прямой эфир, участники которого обсудят реализацию в республике системы «Навигатор дополнительного образования в РТ».

Эфир будет транслироваться из региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Посмотреть его можно в Instagram-аккаунте opriemnaya116. Начало запланировано на 13 часов.

Участниками обсуждения станут депутат Госсовета РТ, заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, первый замминистра культуры РТ Юлия Адгамова и заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

После окончания эфира, с 14 до 15 часов состоится тематический прием жителей республики, сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия».