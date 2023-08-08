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Руc Тат
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Экономика 8 августа 2023 13:25

В прямом эфире расскажут, как татарстанским селлерам увеличить продажи на маркетплейсах

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Завтра, 9 августа в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн слушателям расскажут о развитии e-commerce в 2023 году. На вопрос, как татарстанские селлеры могут увеличить свои продажи на маркетплейсах, ответит бизнес-омбудсмен Татарстана, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев.

Слушатели также узнают, насколько активно растут маркетплейсы и каковы тенденции в Татарстане, как в республике помогают с первыми продажами на маркетплейсах, какие ошибки совершают продавцы, как их избежать, где бесплатно научат эффективно продавать.

Все пользователи смогут задать интересующие вопросы. На самые актуальные из них ответы будут озвучены непосредственно в прямом эфире. На остальные пользователи получат ответ по завершении программы.

Старт прямого эфира запланирован на 14.00. Он пройдет в официальных сообществах Республики Татарстан в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и на платформе YouTube.

В программе также ожидается участие руководителей ведущих маркетплейсов.

#маркетплейс #Фарид Абдулганиев #прямой эфир
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