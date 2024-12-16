В прямом эфире главный пристав РТ расскажет о новых мерах поддержки участников СВО

Анвар Закиров

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Завтра, 17 декабря, в 10:00 в прямом эфире Центра управления регионом РТ выступит руководитель республиканского Управления судебных приставов Анвар Закиров. Он расскажет, какую помощь предоставляет служба судебных приставов участникам СВО, а также объяснит, какие долги, согласно новому законодательству, могут быть списаны с бойцов СВО и их семей. Об этом сообщает пресс-служба ЦУР РТ.

Отметим, что с 1 декабря 2024 года вступил в силу закон о списании долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для тех, кто участвует в специальной военной операции, включая мобилизованных или заключивших контракт на службу до 1 декабря 2024 года, а также для их супругов.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.