В пруду в Муслюмовском районе утонул пожилой мужчина

Сегодня в поселке Новое Сафарово Муслюмовского района сотрудники пожарной охраны обнаружили тело утонувшего 69-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что мужчина ушел к пруду Саутла вблизи улицы Савытлы и не вернулся. Прибывшие работники отдельного поста «Баюково» достали тело в семи метрах от берега.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.