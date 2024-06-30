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В пруду в Муслюмовском районе утонул пожилой мужчина
Сегодня в поселке Новое Сафарово Муслюмовского района сотрудники пожарной охраны обнаружили тело утонувшего 69-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что мужчина ушел к пруду Саутла вблизи улицы Савытлы и не вернулся. Прибывшие работники отдельного поста «Баюково» достали тело в семи метрах от берега.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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