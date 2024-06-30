news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 30 июня 2024 18:41

В пруду в Муслюмовском районе утонул пожилой мужчина

Скопировать ссылку

Сегодня в поселке Новое Сафарово Муслюмовского района сотрудники пожарной охраны обнаружили тело утонувшего 69-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что мужчина ушел к пруду Саутла вблизи улицы Савытлы и не вернулся. Прибывшие работники отдельного поста «Баюково» достали тело в семи метрах от берега.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2