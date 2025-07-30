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Происшествия 30 июля 2025 08:20

В пруду в Буинском районе нашли тело утонувшего мужчины

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В пруду в Буинском районе нашли тело утонувшего мужчины
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Во время купания в искусственном водоеме у села Мещеряково в Буинском районе РТ утонул нетрезвый 47-летний мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве напомнили о том, что во время купания у пьяного возникает высокое давление. При погружении в воду происходит резкий перепад, обморок, в результате – утопление.

Кроме того, резкий перепад температуры при погружении в воду может вызвать проблемы с сердцем у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а алкоголь может усугубить эту ситуацию.

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