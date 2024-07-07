В пруду Лениногорского района нашли тело утонувшего мужчины

В пруду реки Мошкара у поселка Александровка Лениногорского района утонул мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Водолазная группа спасателей извлекла тело погибшего с пятиметровой глубины в 15 метрах от берега.

Важно отметить, что место, где произошел несчастный случай, не было оборудовано для безопасного купания. Погибшему мужчине было 42 года. Детали происшествия и причины смерти уточняются.