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Происшествия 7 июля 2024 12:57

В пруду Лениногорского района нашли тело утонувшего мужчины

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В пруду реки Мошкара у поселка Александровка Лениногорского района утонул мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Водолазная группа спасателей извлекла тело погибшего с пятиметровой глубины в 15 метрах от берега.

Важно отметить, что место, где произошел несчастный случай, не было оборудовано для безопасного купания. Погибшему мужчине было 42 года. Детали происшествия и причины смерти уточняются.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

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