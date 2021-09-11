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Ру Тат
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11 сентября 2021  09:40
Дмитрий Киселев

В северных провинциях Афганистана возобновили работу школы, в том числе для девочек

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В северных провинциях Афганистана возобновили работу школы, в том числе для девочек

В северных провинциях Афганистана Саманган, Балх и некоторых других, где компактно проживает община афганских татар, возобновили работу образовательные учереждения, в том числе и школы для девочек до 6-го класса. 

«Были опасения, что талибы (запрещенная организация в РФ) запретят начальные классы для девочек, так как отрицательно относились к образованию женщин, но этого не произошло. Лидеры татарской общины сумели с ними договориться», — рассказал журналисту ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин. 

По его словам, до прихода нового правительства по инициативе татарской общины представителями фонда были организованы уроки татарского языка и литературы. В связи с военными действиями занятия были прерваны, а школы закрыты. 

«Занятия возобновились, но пока у нас есть трудности с преподавательским составом. Прежние учителя уехали, и сейчас мы в срочном порядке ищем им замену», — уточнил Рустам Хабибуллин.

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