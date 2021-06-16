В проведении переписи населения в России будет задействовано 268 тыс. переписчиков. Об этом сообщила заместитель руководителя Росстата Ирина Шаповал на заседании Совета руководителей территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, расположенных в ПФО.

«В обязанности переписчиков входит проведение опроса населения. Переписчиком может стать любой гражданин России не моложе 18 лет, который прошел специальное обучение», — рассказала докладчик.

Шаповал отметила, что для организации Всероссийской переписи населения закуплено 360 тыс. планшетных компьютеров. Ими обеспечат, в том числе, и переписчиков. В настоящее время планшеты уже используются при переписи населения в труднодоступных территориях, уточнила она.

«Пройти перепись в интернете можно будет как на специальном сайте, так и в соответствующем мобильном приложении. Этот способ участия в переписи наиболее предпочтительный. Так как позволяет снизить нагрузку на переписчиков и ускорить автоматизированную обработку материалов переписи», — подчеркнула Шаповал.

Проведение Всероссийской переписи населения планируется в октябре этого года.