«В прошлом веке было несколько разрывов, когда наши женщины оставались без мужчин»

Каково положение женщины в Татарстане? Остро ли стоит вопрос гендерного неравенства? Семья перестает быть ценностью в современном обществе? А что представляет собой татарская семья в 2022 году? Эти вопросы обсудили участники круглого стола проекта «Миллиард.Татар».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У женщин на сегодняшний день наблюдается маскулинизация»

«Женский вопрос» решила обсудить редакция «Миллиард.Татар» на круглом столе с участием ученых, исследователей и психологов. Поводом для встречи послужили недавние события, связанные с проведением СВО, которые потенциально могут привести к тому, что именно женщины займут главенствующую роль в экономике страны.

По словам вице-президента Академии наук Республики Татарстан Вадима Хоменко, российские женщины и так не были выведены из экономических процессов, и говорить о каком-либо гендерном неравенстве в России не приходилось.



Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Его слова подтверждают и данные Росстата. Доля женщин-руководителей составляет в нашей стране 45%, специалистов высшего уровня квалификации – 63%, специалистов среднего уровня квалификации – 59%, специалистов, занятых подготовкой и оформлением документов, – 82%, работников сферы обслуживания, торговли – 70%, работников сельского хозяйства – 49%, рабочих промышленности, строительства и транспорта – 18%, операторов производственных машин – 12% и рабочих, занимающихся неквалифицированным трудом, – 47%.

«Также статистика говорит о том, что женщин с высшим образованием у нас больше, чем мужчин. Что касается профессий, то картинка меняется, когда мы смотрим по линии вверх: руководители компаний, ректоры вузов, заведующие кафедрами и так далее. Если говорить о сфере политики, то там еще меньше женщин. То есть в политике, сфере руководящих постов в основном преобладают мужчины, – отметил эксперт. – Но в целом женщины заняты и рабочих мест для них хватает».

В свою очередь психолог, преподаватель КГМУ Резеда Абдулина добавляет, что у женщин на сегодняшний день «отмечается маскулинизация» – идет отказ от «чисто женских функций и обязанностей».

«Сюда относятся не только семейные обязанности – какие-то индивидуальные ценности тоже становятся другими. К примеру, на первый план выходит не семья, а самореализация и успех. Это приводит к уравниванию, которое, к слову, чаще отмечается в русских семьях, но среди татарских женщин (может быть, и не так стремительно) также сохраняется это стремление к маскулинизации», – констатирует психолог.

«Ценность семьи особенно актуализируется во время кризисных, сложных ситуаций»

Резеда Абдулина также указывает на то, что ценности, которые сейчас активно транслируются в информационном поле, касаются денег, успеха, саморазвития и самореализации. Семья же «часто показывается в ироничном ключе, а семейные роли иногда высмеиваются».



Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что же происходит с семьей? Она перестает быть ценностью? И изменилась ли роль мужчин? Их отодвинули на второй план?

«Динамика разводов показывает, что сейчас на два брака один развод, а в начале 60-х только 1/10 разводились. Раньше отношения по-другому строились – на сохранении семьи, детях. Оба супруга в основном делали выбор в пользу того, чтобы остаться, они не уходили. Поодиночке они вытянуть не могли. Сейчас ситуация другая: когда повышается уровень жизни населения, у женщины появляется возможность содержать не только себя, но и своих детей. Равенство появляется вслед за прогрессом, экономическим в том числе. Можно посмотреть на Европу – там количество разводов больше, чем браков», – высказался Вадим Хоменко.

Спикер также добавил, что самый низкий уровень разводов на сегодняшний день – в Индии, а самый высокий – в Люксембурге. Несомненно, нельзя сбрасывать со счетов фактор религии, но если он отсутствует, то материальный фактор начинает оказывать свое влияние на статус семьи в обществе.

«Когда мы во время социологических опросов в Татарстане спрашиваем респондентов: “Что для вас самое главное в жизни?”, в первую очередь, конечно, называют семью, – отмечает начальник отдела этнологических исследований Института истории им. Марджани Гульнара Габдрахманова. – Ценность семьи особенно актуализируется во время кризисных, сложных ситуаций: сначала у нас был ковид, а последние месяцы – тем более. Это тот островок, который помогает пережить очень сложные периоды. Мне как социологу кажется, что сегодня запрос на традиционный институт семьи стал еще выше».

С тем, что семья как традиционная ячейка общества пока себя не исчерпала, согласился и Вадим Хоменко.

«Мне кажется, в Татарстане очень хорошая семейная тенденция. И даже если нам кажется, что где-то на Западе с этим плохо, на самом деле, это всего лишь какой-то процент, который мы видим. Фактически везде сохраняется этот институт – как на Западе, так и на Востоке», – высказалась исследовательница женского вопроса в исламе Регина Валиуллина.

«В татарских семьях всегда говорили, что главный в семье – папа»

Некоторые выводы о распределении ролей в современной семье можно сделать, опираясь на результаты исследования, проведенного Гульнарой Габдрахмановой и ее коллегами в Татарстане, Башкортостане, Тюменской области и Крыму.



Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Когда мы спрашивали, кто главный в семье, в русских семьях этот вопрос вызывал недоумение: “У нас полное равенство”. В татарских семьях всегда говорили (и дети, и жены), что “у нас главный в семье – папа”. Однако презентация такого “неравенства” не означает, что женщина в татарской семье выполняет какую-то второстепенную роль. Просто об этом не принято говорить в татарских семьях – о том, что женщина на равных с мужчиной, что они так же делят совместный быт, решают проблемы совместно», – рассказала Гульнара Габдрахманова.

Такое разделение, по словам Вадима Хоменко, может объясняться тем, что урбанизация у русских началась гораздо раньше, чем у татар.

«На момент революции концентрация русского и татарского населения в Татарстане было таким: русское население было сконцентрировано в городах, а татарское – в сельской местности. И патриархальный уклад был в большей мере свойственен татарскому населению. В русских семьях это тоже было, просто быстро прошло с приходом городского образа жизни», – пояснил эксперт.

«Татарская семья – это большая и разветвленная сеть»

По словам Гульнары Габдрахмановой, в ходе проведения исследования ученые также заметили, что само понимание института семьи у разных народов – разное.

«У татар Татарстана урбанизация в постсоветское время практически не изменилась: как 30% жили в селах и деревнях в 90-х, так до сих пор примерно и остается. Еще очень важно то, что сохраняется очень тесная связь между татарами, живущими в селах и городах. До сих пор есть традиция поехать в деревню покопать картошку или отправить мясо из села своим городским. То есть татарская семья – это большая и разветвленная сеть. Русская семья – это все-таки (по словам наших респондентов) папа, мама и дети. Редко кто упоминал бабушку, мы редко видели, что старшее поколение живет в русской семье, в отличие от татарской, когда в одном доме могут жить два, три, а то и четыре поколения. То есть вот эта традиционность сохраняется, несмотря на то что роли меняются», – констатирует эксперт.



Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Резюмируя беседу, историк, культуролог, автор проекта «Мир татарской женщины» Энже Дусаева напомнила о том, что в течение 20-го века российское общество «пережило несколько разрывов, когда по разным причинам женщины оставались без мужчин».

«Мы видим по советской татарке “Азат хатын”, как женщины появляются в тех профессиях, в которых их раньше не было. Потому что мужчин нет. И вот только-только это прошло, ситуация выровнялась. И очень хочется, чтобы в современном обществе была преемственность, были мужчины, семьи и в целом сама возможность эти семьи создавать», – высказалась участница встречи.

«Миллиард.Татар»

