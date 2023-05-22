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В апреле в Татарстане четыре раза огонь с горящей сухой травы перекидывался на здания
В апреле этого года в Татарстане зафиксированы 4 случая перехода огня с сухой травы к строениям. Об этом на внеплановом заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан рассказал министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Рафис Хабибуллин.
«В результате пожаров было уничтожено 16 строений: 4 жилых дома, 1 садовый дом, 3 нежилых дома и 8 хозяйственных построек», – сказал он.
Как отметил Рафис Хабибуллин, из-за ландшафтных пожаров в республике погиб один человек, еще трое получили ожоги.
«Причина возникновения таких пожаров одна – безответственное, можно сказать, халатное отношение наших граждан и ряда должностных лиц к вопросам пожарной безопасности. Несмотря на введение особого противопожарного режима и ограничения на посещение лесов, ландшафтные пожары продолжаются», – дополнил он.
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