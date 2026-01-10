В прошлом году жители Татарстана стали проводить больше времени на госсайтах республики

Фото: скриншот Официального портала РТ

В 2025 году увеличилось среднее время, которое пользователи проводили на государственных сайтах Республики Татарстан, – до 2 минут 31 секунды с 2 минут 16 секунд в 2024-м. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

«Рост может показаться незначительным, но для государственных ресурсов он указывает на повышение прикладной ценности контента и сервисов», – подчеркнули в профильном ведомстве.

Пользователи стали чаще не просто открывать страницу, а оставаться, чтобы решить конкретную задачу или получить нужные данные. Основной активной аудиторией Официального портала РТ являются люди в возрасте от 25 до 34 лет.

По итогам прошлого года самым популярным ресурсом стал сайт Раиса Татарстана с примерно 4 млн посещений. За ним следуют сайты Министерства здравоохранения РТ с 1,6 млн посещений, Государственного Совета РТ с 1,5 млн, Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ с 1,4 млн и Министерства образования и науки РТ с 1,2 млн.

В 2024 году в топ наиболее посещаемых ресурсов также входил сайт Раиса РТ. Однако по совокупной годовой посещаемости лидировали сайты Минсельхозпрода с 3,43 млн посещений, Минздрава с 3,4 млн, Министерства труда и социальной защиты с 3,27 млн и Минобрнауки с 3 млн.

Официальный портал Республики Татарстан остается ключевой цифровой точкой доступа к информации и сервисам органов власти региона. На данный момент в единую цифровую сеть портала входят 315 сайтов органов власти и подведомственных организаций.

В 2025 году было создано 13 новых сайтов для научных институтов, центров помощи и муниципальных районов. Состоялась модернизация системы администрирования портала, направленная на улучшение функциональности и удобства управления. Также выполнены комплексные работы по повышению уровня безопасности всех госсайтов РТ.