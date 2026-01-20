news_header_top
Происшествия 20 января 2026 14:44

В России за прошлый год выросло количество ДТП на железнодорожных переездах

В России за прошлый год выросло количество аварий на переездах железных дорог, сообщает казанский Комитет по транспорту.

В 2025 году было зафиксировано 190 таких аварий, что на шесть больше, чем в 2024-м. А с января 2026 года произошло уже 6 таких происшествий, причем одно из них – в Свияжске, когда 65-летнюю женщину насмерть сбил поезд.

Ведомство отмечает, что подобные трагедии чаще всего случаются из-за невнимательности, и приводят пример аварии на переезде станции Курагино Красноярского края, где столкнулись легковушка и грузовой состав. Причиной этой аварии стал водитель машины, который не имел прав, а также проигнорировал красный сигнал светофора и закрытые шлагбаумы.

В Комитете по транспорту отметили, что пересекать железнодорожные пути нужно снизив скорость и убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Кроме того, важно не игнорировать запрещающий сигнал светофора, не пытаться объехать шлагбаум, а также не стоит въезжать на переезд, если за ним образовалась пробка.

#ДТП #комитет по транспорту Казани #железная дорога
