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В прошлом году в Татарстане зафиксировали более 1,6 тысячи случаев рака легких
Курение вызывает более 20 видов рака: от онкологии губы, языка, гортани, пищевода, дальше поражает почти весь желудочно-кишечный тракт и заканчивает легкими. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал врач-онколог торакального отделения №1 Республиканского клинического онкодиспансера Булат Зиганшин.
«За 2023 год выявлено более 1600 случаев рака легкого. Всего 30-40% – это первая и вторая стадия, остальное – это запущенные пациенты. Курение – это основной фактор возникновения рака легкого», – отметил врач.
Чаще всего рак легкого возникает у мужчин, однако сейчас онколог видит, что женщин в его отделении становится все больше, а также пациенты, сталкивающиеся с раком, становятся все моложе.
По словам Булата Зиганшина, зачастую у курящих пациентов помимо рака, есть другие заболевания – хроническая обструктивная болезнь легких, астмы, и из-за этого им невозможно назначить лечение, он может его не пережить.
«Курящие пациенты послеоперационный период переживают крайне тяжело. Физическая и психологическая зависимости сказываются на пациентах, у них бывает послеоперационная дыхательная недостаточность, астенический синдром, тяжелое заживление легочной ткани, потому что под воздействием горячего дыма, смол, продуктов горения, легкое теряет свою эластичность», – подчеркнул доктор.
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