В прошлом году в Татарстане уволился каждый пятый судебный пристав

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Одной из главных проблем в службе судебных приставов Татарстана начальник ведомства Анвар Закиров назвал кадровый голод. По его словам, за прошлый год из службы уволился каждый пятый пристав. Такие цифры он привел на итоговой коллегии Главного Управления ФССП России по Татарстану.

На данный момент в Татарстане полностью укомплектованы 55 районных отделов. Однако в шести РОСП отмечена острая нехватка кадров – там недобор сотрудников достиг 30%.

Выслушав доклад Закирова, заместитель директора ФССП Елена Захаркина отметила, что проблему кадрового голода среди татарстанских приставов нужно решать как можно скорее. По ее словам, уровень текучки кадров среди приставов за прошлый год в Татарстане достиг 18%, что вызывает сильное беспокойство. При этом, чаще всего причиной увольнения сотрудники называют отнюдь не низкие зарплаты.

«Согласно опросу, больше всего сотрудников покинули нашу службу из-за семейных обстоятельств, в частности, многие сослались на ненормированный рабочий график. Мы должны понимать, что чем больше мы теряем людей, тем сильнее возрастает нагрузка на приставов. При этом, основная масса уволившихся – это сотрудники до 30 лет. То есть те, кто устроился на службу недавно, но не смог адаптироваться», – отметила она.

