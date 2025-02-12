В прошлом году в Татарстане увеличилось количество преступлений, совершенных мигрантами

Количество преступлений, совершенных в Татарстане иностранцами с 2023 года выросло с 560 до 660 в 2024 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по РТ Антон Губачев.

«За 2024 год было расследовано 660 преступлений, совершенных иностранцами, это на 100 случаев больше, чем в 2023 году. Среди наиболее распространенных правонарушений за прошлый год: кражи – 198 случаев, незаконный оборот наркотиков – 122 случая, подделка документов – 61 случай, мошенничество – 49 случаев и 35 фактов нарушения ПДД», – рассказал Антон Губачев.