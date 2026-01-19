news_header_top
Происшествия 19 января 2026 15:45

В прошлом году в Татарстане росгвардейцы поймали 26 человек за экстремизм и терроризм

В прошлом году в Татарстане росгвардейцы поймали 26 человек за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности. Об этом заявили сегодня на коллегии Управления Росгвардии по РТ.

Всего сотрудники подразделений выполнили более двух тысяч служебно‑боевых задач как в республике, так и за ее пределами. В итоге задержаны 352 человека, подозреваемые в различных преступлениях, а также около 2900 граждан, привлеченных к административной ответственности.

Из незаконного оборота росгвардейцы изъяли 8 единиц огнестрельного оружия, порядка 1400 боеприпасов и около 19 килограммов наркотических средств.

Кроме того, за год они обследовали более 300 объектов и обезвредили 106 взрывоопасных предметов.

#росгвардия #Уголовное дело #экстремизм и терроризм
