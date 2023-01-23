В прошлом году в Татарстане полицейские раскрывали каждое второе преступление

Сегодня в МВД по Татарстану прошло заседание коллегии по итогам 2022 года, в котором приняли участие глава ведомства Артем Хохорин, Президент республики Рустам Минниханов и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«В органах внутренних дел Татарстана в 2022 году было зарегистрировано более 52 тысяч преступлений, в том числе более 14 тысяч тяжких и особо тяжких составов», – сообщил Хохорин, подводя итоги года.

При этом всего правоохранительным органам удалось раскрыть в прошлом году свыше 25 тысяч преступлений – практически каждое второе преступление было раскрыто.

Как стало известно «Татар-информу», такой показатель раскрываемости стал самым высоким за последние четыре года.

Кроме того, повышенное внимание в МВД по РТ уделяется раскрытию преступлений прошлых лет. По сравнению с 2021 годом раскрываемость таких преступлений увеличилась на 14,4%, а тяжких и особо тяжких – на 39,2%. Также были раскрыты многие преступления, вызвавшие широкий общественный резонанс.

«В прошедшем году, по постановлению Генеральной Прокуратуры России, в рамках международного сотрудничества, для дальнейшего расследования в СУ СКР по РТ поступило уголовное дело по убийству в Республике Казахстан матери и дочери Халдеевых. В июне за совершение указанных преступлений в Казани оперативники задержали жителя РТ Назмиева, который признался в содеянном под тяжестью неопровержимых улик. В феврале возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство жителя Казани Калимуллина путем закладки самодельного зажигательного устройства под бензобак автомашины. Установлено, что устройство изготовил и установил житель Нижегородской области Панкратов, а организатором преступления является Демидов. Оба задержаны», – привел в пример Хохорин.