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Происшествия 13 марта 2025 10:10

В прошлом году в Татарстане ликвидировали шесть нарколабораторий

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В прошлом году в Татарстане ликвидировали шесть нарколабораторий

В 2024 году полицейские Татарстана выявили и ликвидировали шесть нарколабораторий. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«Шесть лабораторий выявили и закрыли в прошлом году. В 2025 году была выявлена и прекращена работа еще одной нарколаборатории», – поделился спикер.

Он также отметил, что в прошлом году полицейским в Татарстане удалось выявить 968 наркопреступлений.

#нарколаборатория #МВД по РТ #наркотики
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