В прошлом году в Татарстане ликвидировали шесть нарколабораторий

В 2024 году полицейские Татарстана выявили и ликвидировали шесть нарколабораторий. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Анвар Каримов.

«Шесть лабораторий выявили и закрыли в прошлом году. В 2025 году была выявлена и прекращена работа еще одной нарколаборатории», – поделился спикер.

Он также отметил, что в прошлом году полицейским в Татарстане удалось выявить 968 наркопреступлений.