Общество 19 января 2026 16:13

В прошлом году в Татарстане 20 детей заразились туберкулезом

Марина Патяшина
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году в Татарстане заболели туберкулезом 20 детей. Двое из них в открытой форме. Об этом сегодня на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ сообщила руководитель ведомства Марина Патяшина.

«По итогам года, число детей, необследованных на туберкулез, снизилось на 23%, но больше двух с половиной тысяч детей не были у фтизиатра. Эти дети посещают школы и детские сады, поэтому риски заноса и распространения инфекции сохраняются», – добавила она.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошлый год в республике было зарегистрировано 680 тысяч случаев инфекционных заболеваний. Сред них 779 случаев ВИЧ-инфекции.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#туберкулез #дети #инфекции #Здоровье #медицина
