В прошлом году в РТ за передачу запрещенных предметов в ИК и СИЗО задержали 41 человека

В прошлом году за попытку передать запрещенные предметы в исправительные учреждения Татарстана задержали 41 человека, 29 из них привлекли к административной ответственности. Об этом на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ сообщил начальник УФСИН России по Республике Татарстан Эдуард Хиалеев.

«По фактам пресеченных попыток передачи наркотических средств лицам, содержащимся в исправительных колониях и следственных изоляторах, возбуждено 11 уголовных дел. Изъято более 517 граммов наркотиков», – добавил спикер.

Кроме того, за 2021 год операторам связи были направлены материалы на отключение 546 абонентских номеров, которые незаконно использовались на территории следственных изоляторов и исправительных учреждений. У заключенных изъяли 611 телефонов.