В прошлом году в Москве выявили 224 тыс. нарушений миграционного законодательства

В Москве в 2023 году полиция выявила 224 тыс. нарушений миграционного законодательства, передает РИА Новости. Из страны выдворены 42 тыс. мигрантов, сообщают в столичном главке МВД.

«Установлено около 7,5 тыс. фактов незаконного осуществления трудовой деятельности и почти 8 тысяч нарушений порядка привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации», –говорится в докладе ведомства.

В целом, по данным ведомства, в 2023 году на миграционный учет в Москве было поставлено свыше 2 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Из них по месту жительства — около 43 тыс., по месту пребывания — порядка 2 млн.