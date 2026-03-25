В прошлом году в Казани родилось более 14 тысяч детей

В 2025 году в Казани родилось более 14 тысяч детей. Об этом на итоговом медицинском совете Управления здравоохранения по Казани сообщил его руководитель Ильназ Ахмадиев.

«Средний возраст рожениц составляет 29,5 года, что соответствует общероссийской тенденции к более позднему рождению первенца. Пиковые значения рождаемости наблюдаются в возрастных группах 25-29 и 30-34 лет. Доля матерей моложе 20 лет незначительна и составляет менее 3%», – рассказал он.

Положительной тенденцией стало снижение младенческой смертности. За последние три года ее уровень уменьшился на 24%.

«Каждый случай младенческой смертности проходит рецензирование профильными экспертами, разбирается на районных, городских акушерско-терапевтическо-педиатрических советах», – подчеркнул Ахмадиев.