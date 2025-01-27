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Происшествия 27 января 2025 18:18

В прошлом году в ДТП на дорогах Казани погибли 38 человек

В прошлом году в Казани произошло 1277 ДТП, в которых 1514 человек получили различные травмы, а 38 человек погибли.

В числе этих ДТП три человека не были пристегнуты ремнями безопасности.

Госавтоинспекция Казани информирует о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Ремень безопасности» до 19 февраля 2025 года.

Цель мероприятия – профилактика и пресечение административных правонарушений в части применения ремней безопасности участниками дорожного движения.

Госавтоинспекция Казани напоминает, что за управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.

Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм – на 50%, для пассажиров заднего сиденья – на 25%. При опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

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