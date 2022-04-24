В прошлом году товарооборот Татарстана и Туркменистана сократился на 27%

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с бывшим Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым взаимное сотрудничество двух республик. На встрече они отметили, что за 2021 год товарооборот между Татарстаном и Туркменистаном сократился на 27%.

По итогам года он составил $77,5 млн, уточняет пресс-служба Президента РТ. Вместе с тем, реализован ряд контрактов.

Татарстан поставил в Туркменистан почти 2 тысячи КАМАЗов. Компания также строит четыре учебно-сервисных центра. В ближайшие месяцы планируется открыть два из них.

Продлены и контракты «Татнефти». Компания должна увеличить добычу на месторождении Готурдепе. За прошлый год она поставила в Туркменистан несырьевую продукцию на 1,35 млрд рублей.

Перспективными направлениями развития сотрудничества стороны считают проекты импортозамещения по производству и ремонту нефтепромыслового оборудования.

Минниханов поблагодарил Гурбангулы Бердымухамедова за его личное внимание к вопросам татарстано – туркменистанского сотрудничества в рамках дипломатических отношений России и Туркменистана.

«Мы признательны руководству Туркменистана за поддержку татар, проживающих в Вашей стране и внимательное отношение к их национально-культурным потребностям. В Татарстане также уделяется большое внимание национально-культурной автономии туркмен» - сказал Рустам Минниханов.

В завершение встречи он пригласил аркадага принять участие в праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Ранее Минниханов встретился с сыном Гурбангулы Бердымухамедова Сердаром. Его он также пригласил в Казань на празднование 100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.