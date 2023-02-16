В прошлом году татарстанцы стали чаще жаловаться на коллекторов

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За прошлый год в Татарстане увеличилось число жалоб на коллекторов. Об этом на итоговой коллегии Главного Управления ФССП России по РТ сообщил глава ведомства Анвар Закиров.

Согласно его докладу, число обращений от жителей Татарстана выросло на 22%. Для наглядности он привел данные за последние два года. Так, в 2021 году число жалоб на коллекторов достигло 825, в 2022 году их количество превысило 1100.

По результатам проверок судебные приставы составили на коллекторов более двухсот протоколов. Сумма штрафов достигла 17 млн рублей.