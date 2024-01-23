В прошлом году татарстанцы обратились в службу «112» более 3 млн раз

В экстренной службе «112» подвели итоги 2023 года. В прошлом году специалистам службы поступило более 3 млн обращений, принято в системе «112» – более двух миллионов обращений, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В экстренные оперативные службы и ЕДДС муниципальных образований Татарстана в 2023 году направлено 2 250 363 карточки происшествий, из них в ЕДДС – 797 815 карточек происшествий и 1 452 548 карточек происшествий в министерства и ведомства», – отметили в ведомстве.

В среднем за сутки в центр обработки вызовов «112» поступало 8 458 обращений. За час в среднем эксперты обрабатывали 268 заявок.

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Чаще всего татарстанцы обращались по номеру «112» за медицинской помощью – 31%, сообщали о происшествиях криминального характера – около 18%, сообщали о ДТП – 5%, обращались по вопросам ЖКХ – 3%, сообщали о пожарах – 1,5% и около 16% узнавали справочную информацию.

Операторы со знанием русского жестового языка службы «112» приняли 46 вызовов.

Кроме того, психологи службы «112» провели около 5600 консультаций. В центры психологической помощи в Набережных Челнах и в Казани было переадресовано более 5700 карточек, а 500 – были направлены в службы реагирования.

Всего с 2009 года специалисты службы «112» приняли и обработали более 22,1 млн вызовов, направили в экстренные оперативные службы более 13,6 млн карточек происшествий.

Задачами службы «112» в 2024 году являются – обеспечение приема вызовов во время обеспечения безопасности крупномасштабных международных мероприятий в Республике Татарстан, таких как «Игры будущего», «Спортивные игры стран БРИКС» и саммит стран БРИКС.