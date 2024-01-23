Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В прошлом году татарстанцы обратились в службу «112» более 3 млн раз
В экстренной службе «112» подвели итоги 2023 года. В прошлом году специалистам службы поступило более 3 млн обращений, принято в системе «112» – более двух миллионов обращений, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«В экстренные оперативные службы и ЕДДС муниципальных образований Татарстана в 2023 году направлено 2 250 363 карточки происшествий, из них в ЕДДС – 797 815 карточек происшествий и 1 452 548 карточек происшествий в министерства и ведомства», – отметили в ведомстве.
В среднем за сутки в центр обработки вызовов «112» поступало 8 458 обращений. За час в среднем эксперты обрабатывали 268 заявок.
Чаще всего татарстанцы обращались по номеру «112» за медицинской помощью – 31%, сообщали о происшествиях криминального характера – около 18%, сообщали о ДТП – 5%, обращались по вопросам ЖКХ – 3%, сообщали о пожарах – 1,5% и около 16% узнавали справочную информацию.
Операторы со знанием русского жестового языка службы «112» приняли 46 вызовов.
Кроме того, психологи службы «112» провели около 5600 консультаций. В центры психологической помощи в Набережных Челнах и в Казани было переадресовано более 5700 карточек, а 500 – были направлены в службы реагирования.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников