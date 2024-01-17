В прошлом году спецназ Росгвардии РТ выполнил 700 служебно-боевых задач

В течение 2023 года сотрудники подразделений специального назначения привлекались к выполнению свыше 700 служебно-боевых задач и специальных мероприятий. Проходили они как на территории Татарстана, так и за ее пределами. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.

По подозрению в совершении преступлений было задержано 147 человек. 11 из них – за преступления экстремисткой и террористической направленности.

Из незаконного оборота изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, свыше 260 единиц боеприпасов различного калибра, около 12 кг. взрывчатых веществ.

Специалистами-взрывотехниками ОМОН было выполнено порядка 180 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию опасных предметов. В результате они обнаружили и обезвредили 106 взрывоопасных предметов.