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В прошлом году спецназ Росгвардии РТ выполнил 700 служебно-боевых задач
В течение 2023 года сотрудники подразделений специального назначения привлекались к выполнению свыше 700 служебно-боевых задач и специальных мероприятий. Проходили они как на территории Татарстана, так и за ее пределами. Об этом рассказали на итоговой коллегии Управления Росгвардии по Татарстану с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина.
По подозрению в совершении преступлений было задержано 147 человек. 11 из них – за преступления экстремисткой и террористической направленности.
Из незаконного оборота изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, свыше 260 единиц боеприпасов различного калибра, около 12 кг. взрывчатых веществ.
Специалистами-взрывотехниками ОМОН было выполнено порядка 180 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию опасных предметов. В результате они обнаружили и обезвредили 106 взрывоопасных предметов.
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