В прошлом году рождаемость в Казани снизилась на 3%

В прошлом году в столице Татарстана на свет появились 13227 малышей, что на 413 меньше, чем в 2023 году. Об этом сегодня на Итоговом медицинском совете Управления здравоохранения Казани рассказал начальник ведомства Владимир Филатов.

«С 2015-го наблюдается снижение рождаемости в городе на 70%. При этом показатель рождаемости в Казани за последние пять лет выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах ПФО», – отметил он.

При этом уровень младенческой смертности в Казани снизился почти на 10%, достигнув уровня 1,9 на 1000 рожденных живыми в прошлом году.